Блекаут в Україні: де українці зможуть отримати інформацію та що буде зі зв’язком

Через загрозу нових масованих ракетних обстрілів в Україні, на жаль, є ймовірність блекауту. Однак у випадку повного знеструмлення упродовж щонайменше 3 діб працюватиме національний телемарафон та 5 радіокомпаній, аби українці мали змогу дізнаватися важливу та актуальну інформацію.

Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь. Мобільні оператори у разі повної відсутності електроенергії повинні забезпечити можливість надавати абонентам зв’язок упродовж 3 діб.

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Телебачення та радіо в умовах блекауту

Робота телемарафону та 5 радіокомпаній зарезервовані щонайменше на 3 доби. За словами керівника Держспецзв'язку, далі робота телемарафону й радіостанцій залежатиме від доставки палива.

На сьогоднішній день 5 радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб. Так само і телевізійні канали: телемарафон – також зарезервовано подачу сигналу на три доби. Далі залежить від доставки палива. Телебачення й радіо будуть працювати, у нас працюють середні хвилі, "Українське радіо", працює радіо в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію,

– відзначив Щиголь.

Голова Держспецзв'язку підкреслив, що його відомство забезпечує резервування сигналу концерну радіомовлення та телебачення. Водночас Щиголь закликав українців подбати про радіоприймачі на батарейках.

Також Юрій Щиголь зазначив, що зараз в Україні працюють 82% базових станцій, які дозволять забезпечувати мобільний зв'язок. У Луганській та Херсонській області їх відновлюють фахівці. Однак після одного з масованих ракетних ударів не працювало 45% станцій.

Як працюватиме 24 канал у випадку блекауту

Наша команда навіть у випадку відключення світла працюватиме для того, аби наші читачі, глядачі та слухачі отримували найважливішу інформацію. Тому 24 канал, "Радіо Люкс" та "Радіо "Максимум" та наш сайт працюватимуть і в час блекауту.

Як відзначав Юрій Щиголь, робота радіостанцій та телеканалів залежатиме безпосередньо від того, як здійснюватиметься постачання палива, однак ми готові до будь-яких сценаріїв, але очевидно одне – ворогу не зламати нас. Ми – незламний народ незламної країни.

До слова, ми оперативно повідомляємо актуальну інформацію в нашому телеграмі, то ж радимо підписатися.