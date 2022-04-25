Блінкен і Остін запевнили Зеленського, що посольство США скоро повернеться до Києва, – Reuters
Джерело:Reuters
Голова Держдепу Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня відвідували Київ. Як пишуть ЗМІ, представники США пообіцяли президенту Зеленському, що американські дипломати повернуться до столиці України вже незабаром.
І Блінкен, і Остін не розголошували ЗМІ деталей свого візиту до Києва – з метою безпеки. Зустріч мала продемонструвати підтримку Заходом України.
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Раніше у Вашингтоні обережно ставились до повернення дипломатів до Києва
Джерела у Держдепі повідомили ЗМІ, що раніше у Вашингтоні з обережністю ставились до повернення дипломатів до столиці України. При цьому все більше західних країн повертали свої посольства до Києва.
За попередньою інформацією, спочатку американські дипломати відновлять поїздки на день з Польщі до Львова. Це може статись вже найближчого тижня, а тоді може мовитись про повернення до Києва.
Байден оголосить кандидатуру нового посла США в Україні
Також джерела у Держдепі кажуть, що вже 25 квітня президент США Джо Байден назве ім'я нового посла в Україні. Ним стане Бріджит Брін, яка зараз є послом США у Словаччині.
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