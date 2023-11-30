Повечеряв і поїхав: як Блінкен уникнув зустрічі з Лавровим на ОБСЄ

Сьогодні, 30 листопада, стартувала зустріч міністрів ОБСЄ у Скоп'є. Україна та країни Балтії бойкотують її через участь Лаврова, а ось США знайшли інший вихід.

Держсекретарю США Ентоні Блінкен вдалося побувати на переговорах у Північній Македонії і не перестрітися із представником країни – агресорки.

Дивіться також Зробили великий крок уперед: які досягнення першого засідання Ради Україна – НАТО

Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття Лаврова

У минулому році засідання ОБСЄ проходило у Польщі і Лаврова виключили зі списку запрошених. Цього року Росію таки запросили на зустріч ОБСЄ. У той час як Україна та кілька її союзників висловили рішучий протест проти присутності російської делегації і вирішили відмовитися від участі у зустрічі, Блінкен відвідав Скоп'є і змусив Лаврова дивитися йому вслід.

Відомо, що держсекретар США навмисно прибув до столиці Північної Македонії вчора 29 листопада. Чиновник провів зустріч із главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі, а також взяв участь у робочій вечері, організованій на полях саміту. Потім Блінкен залишив Скоп'є. Американець встиг це зробити до прибуття Лаврова.

Як повідомляють ЗМІ, українська делагація напередодні знала, що США вдадуться до такого кроку. Однак Сполучені штати не хотіли, аби зміна робочого графіку Блінкена мала вигляд бойкоту зустрічі міністрів ОБСЄ через російську присутність.

Після поїздки до Північної Македонії Блінкен має їхати до Ізраїлю.

Як Лавров добирався до Скопьє

У Путіна обурюються рішенням Болгарії, яке змусило літак із російською делагацією, що прямувала на зустріч ОБСЄ, відмовитися від початкового маршруту. Справа у тому, що Лавров мав летіти до Скоп'є через територію Болгарії. Однак Софія поставили умову: на борту літака не має бути Марії Захарової, яка перебуває під санкціями ЄС.

Болгари наголосили, що дозвіл на проліт своєю територією надали лише главі МЗС Росії, на інших членів делегації він не поширюється.

Через те, що Лавров не захотів їхати без Захарової, маршрут літака змінився. Росіяни летіли через Туреччину та Грецію.

Тим часом прессекретар Путіна Пєсков назвав позицію Софії абсурдною.