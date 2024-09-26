У США назвали нові ядерні погрози Путіна "безвідповідальними"

Нові погрози і ядерний шантаж Владіміра Путіна є "безвідповідальним". Світу необхідне більше роззброєння і нерозповсюдження.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю MSNBC. Він також засудив заяви російського президента та нагадав йому, хто "брязкав ядерною шаблею" раніше.

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Блінкен засудив Путіна за нові ядерні погрози

Держсекретар США наголосив, що заяви Путіна є "безвідповідальними", а також "невчасними". Натомість Блінкен закликає до роззброєння, адже саме цього потребує світ.

Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі ясно говорив про це, коли він раніше брязкав ядерною зброєю, включаючи Китай. Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження,

– заявив Блінкен.

Раніше на засіданні Радбезу Путін заявив про зміну доктрини ядерного стримування. Журналісти проаналізували нові заяви російського диктатора й дійшли висновку, що у такий спосіб Кремль намагається легалізувати право превентивного ядерного удару, як по Україні, так і по будь-якій іншій країні НАТО чи ЄС.