Блискавка на Рівненщині влучила у двох людей на возі

На Рівненщині блискавка влучила одразу у двох людей. Жертвами електричного розряду стали чоловік та підліток.

Інцидент стався у селі Сновидовичі Сарненського району. Про це повідомив медик фельдшерсько-акушерського пункту.

Варто прочитати Сім'я Котів врятувала пів сотні собак: історія подружжя з Рівненщини

Потерпілі їхали на возі

Лікар зателефонував на лінію 103 і за адресою, яку він вказав, прибула бригада Рокитнівської підстанції екстреної медичної допомоги.

Блискавка влучила у потерпілих, коли вони і ще один чоловік їхали втрьох на возі з лісу. Після того як розпочався дощ, інцидент і стався.

Який стан потерпілих

Жертвами блискавки став 15-річний хлопець та 31-річний чоловік. Один потерпілий мав опіки лівої частини тіла, інший – правої.

Найбільше постраждав хлопець. Він отримав опіки I – II ступенів, уражено 35% поверхні тіла,

– мовиться у повідомленні.

Потерпілих доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні. Працівники швидкої надали їм всю необхідну допомогу.

Згодом хлопця доправили в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.



Як врятуватись від блискавки / Інфографіка 24 каналу



Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу