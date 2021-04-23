Блискавка на Рівненщині влучила у двох людей на возі

На Рівненщині блискавка влучила одразу у двох людей. Жертвами електричного розряду стали чоловік та підліток.
Інцидент стався у селі Сновидовичі Сарненського району. Про це повідомив медик фельдшерсько-акушерського пункту.
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Потерпілі їхали на возі
Лікар зателефонував на лінію 103 і за адресою, яку він вказав, прибула бригада Рокитнівської підстанції екстреної медичної допомоги.
Блискавка влучила у потерпілих, коли вони і ще один чоловік їхали втрьох на возі з лісу. Після того як розпочався дощ, інцидент і стався.
Який стан потерпілих
Жертвами блискавки став 15-річний хлопець та 31-річний чоловік. Один потерпілий мав опіки лівої частини тіла, інший – правої.
Найбільше постраждав хлопець. Він отримав опіки I – II ступенів, уражено 35% поверхні тіла,
– мовиться у повідомленні.
Потерпілих доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні. Працівники швидкої надали їм всю необхідну допомогу.
Згодом хлопця доправили в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.
Як врятуватись від блискавки / Інфографіка 24 каналу