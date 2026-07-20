Блискавка залетіла у вікно і вразила 17-річну дівчину на Івано-Франківщині

19 липня на Івано-Франківщині під час грози блискавка вдарила 17-річну дівчину. Вона перебуває у реанімації.

Інцидент трапився у Косівському районі. Про нього Суспільному розповів директор Косівської центральної районної лікарні, куди госпіталізували дівчинку.

Що відомо про ураження блискавкою 17-річної дівчини?

За словами очільника медзакладу, постраждала дівчинка перебуває у реанімації. Її стан стабільний.

Відомо, що сама потерпіла мешкала у Гуляйполі, що на Запоріжжі. Потім вона переїхала на Прикарпаття. Тут вона проживає у селі Тюдів Кутської громади.

Під час грози дівчина перебувала у хаті, де було відчинене вікно. Блискавка залетіла всередину і уразила її.

Нагадаємо, що у разі удару блискавки необхідно негайно звертатися до екстреної медичної допомоги.

Під час грози не варто ховатися під високими, особливо поодинокими, деревами та купатися у водоймах. У горах слід уникати виступів і найвищих точок місцевості, а також не користуватися електроприладами й мобільним телефоном.

У приміщенні рекомендується щільно зачинити всі вікна та двері. Також потрібно триматися подалі від металевих конструкцій, вуличних ліхтарів і опор ліній електропередач.

Якщо гроза застала в полі, найкраще присісти в заглибленні, намагаючись, щоб тіло мало якомога менше точок дотику із землею.

До слова, на Волині 29 червня блискавка вдарила поблизу водойми в селі Озеро на Ківерцівщині. Унаслідок удару постраждали семеро людей, серед яких четверо дітей. За даними правоохоронців, усі постраждалі втратили свідомість.