Блискавка влучила у літак AirBaltic: моторошний момент потрапив на відео

З літаком авіакомпанії AirBaltic, який летів з Естонії в Іспанію, трапився моторошний інцидент. Коли повітряне судно піднялося у небо, у нього влучила блискавка.

У цей момент один із пасажирів якраз знімав краєвиди з ілюмінатора. На відео потрапив, зокрема, й удар блискавки у крило. Відповідні кадри показали у мережі.

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На щастя, ніхто не постраждав

Інцидент трапився у суботу, 6 листопада. Літак вилетів з Таллінна о 13:20, він прямував до іспанської Малаги. Втім, після удару блискавки повернувся в естонський аеропорт. Речниця естонського аеропорту Яні Калласте повідомила, що з екіпажем рейсу та його пасажирами все гаразд. Вже о 15:00 повітряне судно знову здійнялося у небо.

Блискавка влучила у крило літак незадовго після зльоту: дивіться відео

Чому літак повернувся у Таллінн

В AirBaltic пояснили, що завдяки сучасним технологіям удар блискавки не становить серйозної загрози для літаків. Втім, є стандартні процедури та протоколи безпеки. Саме тому екіпаж терміново повернувся до Таллінна, аби пересвідчитися, що усі системи працюють без збоїв. "Рейс AirBaltic № BT879 повернувся в аеропорт Таллінна одразу після удару блискавки. Безпека – на першому місці", – наголосила очільниця відділу комунікацій авіакомпанії Алісе Бетере.

Моторошний випадок у США

Наприкінці червня в американському Канзасі вирувала потужна негода. Під час грози поблизу містечка Вейверлі одразу декілька блискавок поцілили в автомобіль, який рухався трасою. Все це зафіксував відеореєстратор. У машині й той момент перебували 4 людини – сім'я з дітьми. На щастя, усі відбулися лише переляком.