Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, – ЦПД

Країна-агресорка Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході. Зокрема, включно з логістичними базами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Коваленка, керівника ЦПД РНБО.

Дивіться також Є висока ймовірність, що президент Сирії Башар Асад загинув, – Reuters

Втрата Росією ключової зони впливу на Близькому Сході

Андрій Коваленко вказав, що основна причина фіаско Росії в Сирії – знищення кремлівським диктатором Путіним Пригожина та групи Вагнер як такої. Він додав, що саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці.

Сирія була ключем до Африки завдяки базам Росії і виходу флоту в Середземне море. Путін злякався і вбив Пригожина, після чого вся система посипалась,

– ідеться в дописі керівника ЦПД.

Крім цього, Коваленко зазначає, що тепер роль Росії в Африці також буде слабшати. За його словами, зараз Москва намагається звинувачувати Іран в тому, "що той злив Сирію".

"Я вчора писав, що так звана "вісь зла" як картковий будиночок захиталися і не є повноцінним альянсом, а лише клубом за інтересами", – додав Коваленко.

Він написав, що на думку багатьох Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. "Вони і так перегрівають економіку для війни у 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І Сирія ніяк не впливає на здатність Росії у нашій війні", – резюмував Коваленко.