Близько 3 500 осіб поранені чи вбиті, – Арестович про втрати противника

В Офісі Президента назвали орієнтовні втрати російської армії. Понад тисяча осіб – вбиті, ще близько 2 500 осіб – поранені.

Про це повідомив Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає 24 канал.

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Тобто близько 3 500 осіб поранені чи вбиті. Ми чекаємо вечірнього брифінгу, там будуть узагальнені цифрові дані. Слава Україні!,

– резюмував Арестович.

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Повний брифінг Арестовича: дивіться відео