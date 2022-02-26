Близько 3 500 осіб поранені чи вбиті, – Арестович про втрати противника
26 лютого 2022 , 20:54Читать новость на русском
В Офісі Президента назвали орієнтовні втрати російської армії. Понад тисяча осіб – вбиті, ще близько 2 500 осіб – поранені.
Про це повідомив Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає 24 канал.
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Тобто близько 3 500 осіб поранені чи вбиті. Ми чекаємо вечірнього брифінгу, там будуть узагальнені цифрові дані. Слава Україні!,
– резюмував Арестович.
Повний брифінг Арестовича: дивіться відео