Близько 50 тисяч госпіталізованих: у РНБО спрогнозували пік хвилі коронавірусу
Джерело:24 канал
Пік захворюваності на коронавірус в Україні може припасти на кінець жовтня – початок листопада. У цей період до лікарень можуть потрапити десятки тисяч українців.
Мовиться про близько 50 тисяч госпіталізованих. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
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Ми прогнозуємо пік пандемії на кінець цього місяця, це десь з 20 – 25 – 30 по 4 – 5 наступного місяця,
– сказав Данілов.
Чиновник додав, що це стане викликом для системи охорони здоров'я України.
Про пік хвилі Данілов попереджав раніше
На початку жовтня Данілов заявив, що Україна поки не дісталась піку захворювань. За його словами, наразі це – лише середина хвилі. Тоді теж припускали, що на кінець місяця хворими на COVID-19, будуть зайняті 50 – 55 тисяч ліжок у лікарнях.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- Восени в Україні стала погіршуватись епідемічна ситуація. За добу 14 жовтня виявили 13 624 хворих людей. Все більше інфікованих потребують госпіталізації. За останню добу до лікарень забрали 4 947 осіб.
- Наразі в Україні діє адаптивний карантин. У червоній зоні вже є 6 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.
- Карантинні обмеження посилюють. З 21 жовтня їздити поїздами міжобласного сполучення можна тільки за наявності сертифікату про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.