Близько 50 тисяч госпіталізованих: у РНБО спрогнозували пік хвилі коронавірусу

Пік захворюваності на коронавірус в Україні може припасти на кінець жовтня – початок листопада. У цей період до лікарень можуть потрапити десятки тисяч українців.

Мовиться про близько 50 тисяч госпіталізованих. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Ми прогнозуємо пік пандемії на кінець цього місяця, це десь з 20 – 25 – 30 по 4 – 5 наступного місяця,

– сказав Данілов.

Чиновник додав, що це стане викликом для системи охорони здоров'я України.

Про пік хвилі Данілов попереджав раніше

На початку жовтня Данілов заявив, що Україна поки не дісталась піку захворювань. За його словами, наразі це – лише середина хвилі. Тоді теж припускали, що на кінець місяця хворими на COVID-19, будуть зайняті 50 – 55 тисяч ліжок у лікарнях.

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