Міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив передачу близько 60 перехоплювачів Patriot, узгоджених для України. Йдеться про ракети PAC-3 та PAC-2, частину яких профінансували європейські союзники.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Які подробиці?

Заплановані на період із вересня по грудень поставки перехоплювачів PAC-3 досі не отримали дозволу на передачу від оборонного відомства США.

Також на схвалення для відправлення очікують ще близько 20 ракет PAC-2 старішої модифікації. Частина зазначених ракет зберігається на європейських складах і фінансується союзниками України.

Крім того, в американському оборонному відомстві затримали розгляд окремої ініціативи щодо виробництва Україною власних перехоплювачів Patriot.

Позиція американського відомства та запити Києва

Речник Пентагону повідомив, що політичний курс Сполучених Штатів щодо підтримки України не змінювався, проте відмовився розкривати деталі щодо озброєння.

Міністерство оборони реалізовувало кілька паралельних напрямків діяльності з метою прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині,

– зазначив представник відомства.

Президент України Володимир Зеленський ще у жовтні наголошував, що очікує від Піта Гегсета затвердження передачі боєприпасів. За словами глави держави, Україна отримує щомісяця в середньому лише 12 ракет до комплексів Patriot.

Критичний брак засобів протиповітряного захисту

Під час засідання у форматі Рамштайн 17 листопада Володимир Зеленський запропонував партнерам обмін боєприпасами. Він закликав надати Україні наявні ракети для систем Patriot та IRIS-T в обмін на партії, які держава вже замовила для подальшого виробництва.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, Німеччина й Норвегія узгодили новий пакет допомоги на суму 300 мільйонів доларів, кошти з якого спрямують на ракети PAC-2 і PAC-3.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський запропонував союзникам обмін ракетами для ППО, оскільки запаси європейських партнерів виснажилися, а постачання нових систем очікується лише за кілька років.