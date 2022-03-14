Близько 600 житлових будинків зруйновано в Харкові внаслідок ворожого обстрілу, – Терехов

Впродовж 19 днів війни Харків став чи не найголовнішою ціллю окупанта. Ворог здійснює атаки не лише на військові об'єкти, а цинічно знищує цивільну інфраструктуру.

Так, у Харкові вже зруйновано близько 600 житлових будинків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час спілкування по відеозв'язку з мером Чикаго Лорі Лайтфут.

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За його словами, жоден з них. на жаль, не підлягає відновленню.

Нам доводиться передислокуватися, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментам, зокрема інсуліном. Ми контролюємо ситуацію в місті,

– цитує Терехова пресслужба міста.

Він додав, що у Харкові також розбомбили 50 шкіл, низку медустанов, зокрема пологові будинки.

Крім того, Терехов підкреслив, що зараз в пріоритеті – збереження життя людей та припинення війни, й позиція США дуже важлива у цьому питанні.

Він наголосив, що необхідно закрити небо над Україною та зупинити кровопролиття.

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