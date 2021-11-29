Блогер знімав відео для соцмереж і випадково застрелив дитину
Джерело:CNN
В американському місті Бруклін-Парк, що у штаті Міннесота, сталася жахлива трагедія. Підліток випадково застрелив 5-річну дитину.
Правоохоронці, які прибули на місце події намагалися реанімувати малечу, але зусилля були марними.
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Підліток знімав відео для соцмереж
Поліція встановила, що на момент трагедії у будинку перебували декілька неповнолітніх. 13-річний хлопець знайшов пістолет та почав знімати відео для своїх соцмереж. Аж раптом пролунав постріл.
Куля поцілила у 5-річного хлопчика, вбивши його. До приїзду медиків дитина стікала кров'ю і, на жаль, померла. У поліції зауважили, що трагедія сталася пізно ввечері – приблизно о 22:20. Де були батьки та як зброя опинилися у руках неповнолітнього – з'ясовуватиме слідство.
Залишається незрозумілим, які саме обставини спричинили стрілянину, але в якийсь момент підліток вистрілив із пістолета і влучив у 5-річну дитину,
– повідомили правоохоронці.
Водночас представники поліції переконані, що стрілянина була випадковістю. Наразі підлітка заарештували і зараз перебуває під вартою в центрі ув'язнення для неповнолітніх округу Хеннепін.
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