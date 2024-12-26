Блогер звинуватив міністра оборони у зриві голосування до Громадської антикорупційної ради МОУ

Відомий український блогер та колишній військовослужбовець Юрій Гудименко звинуватив міністра оборони України Рустема Умєрова та його підлеглих у зриві голосування до Громадської антикорупційної ради, яка проводиться сьогодні.

Деталі Гудименко розповів у своєму фейсбуці, інформує 24 Канал. За словами блогера, попри те, що голосування мало розпочатися о 9:00, деякі голосували і публічно звітували про це вже о 8:00, а значить, вибори почалися вже "з бюлетенями в ящику".

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Вибори, які ви і без того відкладали понад пів року, тепер, ймовірно, доведеться скасовувати і проводити заново – а значить, ви і ваші підлеглі продовжуватимуть діяти без чинної Антикорупційної Ради. І ми маємо повірити, що це була випадковість?,

– написав Гудименко.

Правоту слів Гудименка побічно підтвердив телеграм-канал "Джокер", який опублікував скриншот повідомлення про голосування за кандидатку Дану Ярову о 8:36, хоча голосування мало розпочатися о 9.00.



"Джокер" про голосування / Скриншот з телеграм-каналу

Напевно, через це МОУ, пославшись на "технічні проблеми", анулювало сьогоднішнє інтернет-голосування до Громадської антикорупційної ради МОУ і перенесло його на 7 січня 2025 року.