Ховався в монастирі: проросійському блогеру Скворцову "світить" до 15 років за ґратами

Наприкінці лютого правоохоронці затримали в Києві відомого проросійського блогера Дмитра Скворцова. Він переховувався від правоохоронців у монастирі Української православної церкви московського патріархату. Тепер же чоловік постане перед судом.

Дмитра Скворцова звинувачують у державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України. Варто зауважити, що повідомлення про підозру він отримав ще у серпні 2022 року. Однак з того часу почав переховуватися від правосуддя.

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За що саме Скворцов отримав звинувачення у державній зраді

В Київській прокуратурі повідомили, що проросійський блогер, засновник так званого "руського клубу", активно допомагав Росії у проведенні підривної діяльності проти України. І робив він це ще до початку повномасштабної фази війни.

Згідно з матеріалами слідства, він на виконання завдань російських кураторів готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. У них Дмитро Скворцов:

заперечував існування України як держави,

заперечував існування українського народу як повноцінного самостійного етносу,

негативно та упереджено висловлювався відносно державних діячів України, її мови та культури,

популяризував та героїзував країну-агресорку та її президента,

наголошував на "високій місії" Росії в світі та її "жертовності".

Отримані висновки експертизи підтверджують, що вказані виступи містили інформацію, спрямовану на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, внесення розбрату між армією і народом, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері, що є складовою підривної діяльності,

– зазначили в Київській міській прокуратурі.

Ба більше, усі ці публікації розміщувалися на російських сайтах, активно "розганялися" пропагандистами в інтернеті та соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів.

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Зазначимо, що після повідомлення про підозру у серпні 2022 року Дмитро Скворцов був оголошений у розшук. Однак довго переховуватися йому не вдалося.

За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити його місце перебування та затримати на території одного з монастирів УПЦ МП в Києві, де він переховувався,

– зазначили у прокуратурі.

Після затримання Дмитра Скворцова взяли під варту та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. За ведення інформаційно-підривної діяльності проти України чоловікові інкримінують порушення частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада".

Варто зазначити, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.