Російського воєнкора Володимира Романова звинуватили у державній зраді після допису про евакуацію жителів окупованих Олешок. Блогер заявив, що більшість містян вирішили виїхати до України, а не до Росії.

Як повідомляють профільні Z-канали, до 40-річного автора блогу Romanov Лайт після затримання не пускають адвокатів.

Які подробиці?

Канал "Сводки ополчения Новороссии" зазначив, що через гриф таємності у справах про держзраду підозрюваний зможе розраховувати на будь-який захист лише за кілька місяців після взяття під варту.



Романов показував евакуацію з Олешок / Romanov Лайт/Telegram

Канал Alex Parker Returns на початку листопада сповістив про арешт пропагандиста.

За даними ресурсу, блогера звинувачують у шпигунстві на користь України та проведенні дезінформаційних заходів під керівництвом українських спецслужб.

Зачистка серед лояльних мілітарі-блогерів

За оцінкою джерела, арешт Романова став початком хвилі тиску на авторів, які допускають критику дій російської влади. Автори каналу стверджують, що наразі готується ще кілька показових процесів над представниками Z-спільноти.

Як приклад Alex Parker Returns наводить загибель репера Міші Маваші та вирок Тетяні Монтян.

Українська адвокатка, яка підтримувала захоплення Криму та окупаційні формування на Донбасі, після переїзду до Росії отримала півтора року колонії-поселення за висловлювання на онлайн-трансляції.

Скандальний допис про евакуацію з Олешок

Романов повністю припинив вести свій канал 31 жовтня. За добу до зникнення він написав, що в Україну вирушать 17 автобусів з евакуйованими мешканцями Олешок, тоді як до Росії погодилися поїхати лише чотири.

Дані згодом видалили з публікації, проте вони вціліли в архівних копіях. "По телевізору швидше за все покажуть більше наших автобусів, але у них будуть наглухо зашторені вікна", – зазначалося у вилученому повідомленні.

Сам Романов водночас вороже ставився до жителів окупованого міста. Він відкрито називав їх пособниками та закликав змусити людей діставатися підконтрольної Україні території вплав через Дніпро взимку.

Попередні конфлікти з військовим керівництвом

Раніше автор Romanov Лайт неодноразово публікував критику дій російських сил на фронті. У 2024 році він висловлював невдоволення роботою підрозділів окупантів, включаючи чеченський загін "Ахмат".

У травні 2025 року блогер оприлюднив відеозапис із Кримського мосту одразу після повідомлень про удар по переправі. На початку поточного року він також поширив інформацію про масштабні збої в роботі терміналів Starlink на лінії зіткнення.