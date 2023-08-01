Просить "закарпатського словника": російськомовна блогерка відзначилась на Закарпатті

Російськомовна блогерка, яка живе у Мукачево на Закарпатті, бідкалась, що не розуміє закарпатського діалекту. Проте вже в наступних відео просила "закарпатського словника".

Ба більше, далі взагалі почала на камеру розповідати, які закарпатські слова вона знає. Цікаво, що розуміння до блогерки прийшло буквально за один день, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з російськомовною блогеркою на Закарпатті

У першому відео, опублікованому буквально наприкінці липня 2023 року російськомовна блогерка бідкається, що вона не розуміє, що означає у закарпатців "ееее".

Це ви щось мене не зрозуміли, хочете, щоб я повторила чи ви не почули. Напишіть, тому що я не розумію,

– заявила блогерка.

Люди у коментарях почали їй писати, що, мовляв, живе на Закарпатті два роки й не розуміє, що значить "еее".

Блогерка бідкалась, що не розуміє закарпатського діалекту: дивіться відео

Буквально два дні тому блогерка опублікувала відео, на якому видно, що у неї дещо подряпане обличчя та бинт у носі. На відео дівчина заявляє, що далі вестиме блог "виключно українською мовою".

Причини цього вона не назвала, як і не надала жодних коментарів щодо зовнішності.

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Після цього у новому відео вона вже розповідає, які слова закарпатського діалекту знає та запитує у своїх підписників, які вони знають "прикольні фразочки".

Блогерка дуже швидко стала україномовною: дивіться відео

Блогеру Мар'яну Чаві обрали запобіжний захід

Блогеру з Дрогобича Мар'яну Чаві 25 липня обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Адже блогер нахамив військовим, які повернулись зі фронту. Перед цим він, за даними прокуратури, перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяв їх та називав "шакалами". Тепер блогеру загрожує до 8 років тюрми.