На блок-постах Маріуполя зрадники допитують українців, беруть у полон і грабують гуманітарку

Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – розповів, що ситуація з в'їздом, виїздом та пересуванням по захоплених територіях стає все небезпечнішою.

Він наголосив, що причиною є так звані "фільтраційні заходи". На блок-постах – колаборанти.

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Відверта мразота з Донецька, вже Маріуполя, Мангуша і так далі. Маргінали, які отримали владу і мстяться маріупольцям за кращий рівень життя останні 8 років,

– заявив Андрющенко.

Приводом для арешту, полону та знущання може стати будь-що. Зокрема, будь-яке татуювання, одяг кольору хакі, "не такий" погляд, українське слово, книжка.

За словами Андрющенка, погіршує ситуацію те, що більшість "фільтраційників" – експоліцейські. Вони самі відразу перейшли на бік окупантів.

"Грабують гуманітарку й беруть водіїв у полон"

Водіям, які намагаються вивезти людей автобусами, тепер загрожує вдвічі більша небезпека. Окупанти грабують гуманітарку та беруть водіїв у полон. Зафіксовано вже 4 таких випадки. На щастя, майже дивом водіям вдалося повернутися. Більше вони не поїдуть.

Андрющенко заявив, що з частиною водіїв зв'язку немає вже 2 дні. Однак надія на їхнє повернення ще жевріє.

"Тому, майте на увазі при прийнятті рішення самостійно поїхати в Маріуполь – це небезпечно", – наголосив радник мера.

Також Андрющенко нагадав: не можна розкривати дані про водіїв, автобуси, маршрути та місця посадки. Це – дуже небезпечно.

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