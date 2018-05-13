"Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" – одна партія – партія корита, – Лещенко

Корумпована верхівка української держави, яка формально представлена двома політичними силами – "блок Порошенка" і "Народний фронт", а насправді є однією партією – партією корита. А значить – ці люди мають не лише позбутися посад, але і постати перед правосуддям.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко.

Читайте також: Зі справою Манафорта в Україні відбувається щось дивне, – Лещенко

Чинний міністр Павло Петренко дуже хотів, щоб ця дійна корова не вислизнула з рук "Народного фронту" – і щоб на це місце, яке оперує сотнями мільйонів гривень, не прийшла незалежна людина. І ним було розіграно цілу виставу для того, щоб виконавчу службу України очолила потрібна людина. Його прізвище – Олексій Воробйов,

– сказав Лещенко.

Нардеп додав, що з 2015 року, коли Петренко був міністром юстиції, Воробйов очолював виконавчу службу у Києві, про що досі складають легенди про суми, які здавалися в общак. А з грудня минулого року, оминаючи конкурсний відбір, Воробйов здійснив стрімкий кар’єрний зліт на посаду головного державного виконавця країни.

"Спочатку, в жовтні 2017 року, він претендує на посаду середньої ланки у Міністерстві юстиції – всього лише заступника директора Департаменту внутрішнього аудиту. Але одразу після проходження цього конкурсу переводиться на посаду заступника директора Департаменту виконавчої служби, тобто там, де обертаються величезні гроші – при тому, що конкурс на це козирне місце не оголошувався", – наголосив Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 13 травня 2018.