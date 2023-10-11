Єдина електростанція зупинилася через брак палива: Сектор Гази залишився без світла

Сектор Гази залишився без електроенергії, адже на єдиній електростанції закінчується паливо. Як заявляє ХАМАС, регіону загрожує гуманітарна катастрофа.

Загалом, палива вистачить ще на добу, аби забезпечити роботу критичної інфраструктури. Тепер Сектор Гази залишився без електроенергії, води й газу.

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Сектор Гази поринув у минуле

Як повідомляють місцеві ЗМІ, о 14:00 в Секторі Гази припинили постачання електропостачання на всіх об'єктах, окрім лікарень, адже на електростанції закінчується паливо. Щоправда, одні видання заявляють, що лікарні зможуть працювати лише до 12 жовтня, натомість інші повідомляють, що палива вистачить ще близько на 2 – 4 дні.

Влада попередила, що о 14:00 за місцевим часом електроенергію відключать, оскільки на електростанції закінчується паливо. Через годину електрику було повністю відключено. Без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за їхніми словами, вистачить лише на два – чотири дні,

– пише "Al Jazeera".

Голова Палестинського енергетичного управління Тафер Мельхем заявив, що це "занурить Сектор Гази у повну темряву й унеможливить надання всіх основних життєвих послуг". Крім того, неможливо буде працювати й на генераторах, адже поставки пального для них також припинені. За його словами, це спричинить серйозну гуманітарну кризу.

В Ізраїлі віддали наказ про повну блокаду Сектора Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант 9 жовтня віддав наказав про повну блокаду Сектора Гази. Він заявив, що на цю територію заборонено ввозити продовольство і всі речі, які бойовики можуть використати проти ЦАХАЛ.

Того ж вечора міністр енергетики Ізраїлю віддав наказ припинити енергопостачання й водопостачання до Сектору Гази. Таким чином, ця територія і жителі на ній залишаться без продовольства, електроенергії, води та палива до того, поки бойові дії між ХАМАС і Ізраїлем не припиняться.