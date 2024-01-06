Блокада кордону Польщі та України: польський уряд підписав історичну угоду

Станом на 6 січня стало відомо, що уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Свої підписи поставили Чеслав Секерський – міністр сільського господарства – та представники руху "Ошукане село".

Мовиться про призупинення блокування пункту перетину кордону у Медиці (село в Польщі). Воно веде до пункту пропустку у селі Шегині.

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До якого часу діятиме угода, наразі не вказують. Водночас вже відомо, що міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів. Зокрема, надати субсидії у розмірі мільйона злотих, збільшити кредитування (мовиться про суму у розмірі 2,5 мільйона злотих), а також – збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Міністр наголосив, що це – лише початок діалогу. Проблеми з фермерами хочуть розв'язувати самеу форматі повноцінного діалогу.

Ми приймаємо вимоги аграріїв до реалізації, вони закладені в наших бюджетних пропозиціях на 2024 рік щодо дотацій на кукурудзу та кредитів. Звісно, ​​бюджет у процесі прийняття. Я переконаний, що все це ухвалить Верховний Сейм, тому я можу бути оптимістичним щодо виконання цих двох пунктів,

– наголосив Секерський.

Збитки для України вже становлять мільярди євро

Блокада українського кордону триває з весни 2023 року. За цей час українська сторона втратила колосальні гроші. Мовиться про декілька мільярдів євро. Окрім грошей, Україна також втрачає перспективи. Окрім того, дехто, простоюючи в чергах не один тиждень, втратив перспективу реалізації своєї продукції у 2024 році.