На блокпостах Київщини шукатимуть ухилянтів: у ТЦК підтвердили
Джерело:УП
Комендатурі та поліції Київської області доручили "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах. Це підтвердили в Київському ТЦК.
Зокрема, у Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповіли на запит журналістів.
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Зазначають, що на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах в межах Київської області, будуть проводитися заходи з виявлення осіб, які порушили законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку.
Згідно з відповіддю відомства, завдання поставлено перед ГУНП, патрульною поліцією, та комендатурою Київської області з метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.Важливо! В ТЦК наголосили, що співпрацюють з поліцією та діють виключно в рамках чинного законодавства.
Також у відповіді на запит зазначено, що в Київській області з 26 грудня 2023 року по 06 січня 2024 року проводяться заходи щодо виявлення розвідувально-диверсійних груп.
Водночас з відповіді незрозуміло, чи впроваджені заходи щодо пошуку порушників законодавства про мобілізацію на блокпостах лише на період з 26 грудня по 06 січня.
Що цьому передувало
- У КМВА попередили, що з 26 до 28 грудня Сили оборони спільно з міською владою, поліцією та іншими підрозділами проводитимуть у Києві безпекові навчання, у рамках яких розгорнуть тимчасові блокпости, встановлять обмежувальні знаки та проводитимуть перевірку автомобілів.
- А пізніше там повідомили, що з 28 грудня до 6 січня посилять контрдиверсійні та безпекові заходи, через що кількість блокпостів і перевірок людних місць зросте.