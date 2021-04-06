Поліцейський із Києва загинув на блокпосту під Луганськом

У Сватовому на Луганщині вранці 6 квітня загинув інспектор Нацполіції Київської області Денис Миронов. Сталося це приблизно о 8:30 ранку на блокпосту, де правоохоронець ніс службу.

Загиблому було 34 роки. Він служив у батальйоні Нацполіції особливого призначення "Миротворець".

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Що відомо про загиблого

Мав звання старшого лейтенанта. Колеги характеризують Дениса як тактовного та уважного чоловіка. Він користувався авторитетом і повагою не лише серед особового складу, а у керівництва.

Денис – досвідчений працівник. Сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності,

– згадують колеги про загиблого.

Нацполіція Київської області висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Журналісти 24 каналу приєднуються до цих слів. Світла пам'ять.

Що відомо про загострення на Донбасі

Бойовики використовують прицільні обстріли по українським позиціям. Цього року на передовій загинуло щонайменше 27 українських захисників.

Українська розвідка попереджала про те, що бойовики на Донбасі готуються до ескалації конфлікту.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росія стягує війська до Воронезької, Ростовської та Брянської областей.

У Кремлі запевняють: це тільки для навчань.



Російські війська на кордоні / Інфографіка 24 каналу