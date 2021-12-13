Блокували каси: в Полтаві противники карантину влаштували протест у магазині

У Полтаві на вихідних група людей організувала антикарантинний протест. Зрештою, правоохоронці склали адмінпротокол на організатора за порушення карантину.

Акцію влаштували у супермаркеті. Мітингувальники виступили проти маскового режиму та ковід-сертифікатів біля кас.

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Мітингарі перекрили каси

Протестувальники намагались купити товар, не дотримуючись карантинних вимог. Касири їм відмовили.

Демонстранти перекрили понад 10 кас. Покупці скаржилися, бо не змогли швидко здійснити покупки та йшли з магазину геть. Адміністраторка магазину Галина розповіла, що працівники через це написали кілька заяв в поліцію.

Ми втрачаємо товарообіг. Трьом касирам стало зле, викликали швидку допомогу. На одну з касирок один з протестувальників плюнув, бо йому не пробили товар. Але ми не можемо продати товар людині без маски,

– наголосила Галина.

Їли товар біля каси

Деякі протестувальники, яким відмовилися пробивати товар, почали його їсти просто біля кас. Охоронці також звернулись до поліції, бо товар винесли за межі каси.

Натомість учасники акції написали колективну заяву щодо порушення їхніх конституційних прав та передали її правоохоронцям.

Організатора оштрафували

Речник поліції Полтавської області Роман Грішин розповів, що на організатора акції Дениса Корнєєва правоохоронці склали адмінпротокол. З іншими мітингувальниками провели роз'яснювальну роботу.