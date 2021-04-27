Блокування грошей для будівництва метро: у "Київметробуді" пікетуватимуть офіс "Акордбанку"

Співробітники "Київметробуду" збираються пікетувати офіс "Акордбанку" в Києві через блокування грошей для будівництва метро на Виноградар.

Акцію протесту заплановано на 29 квітня в Києві біля головного офісу "Акордбанку" на вулиці Стеценка, 6. Попередній пікет співробітники АТ "Київметробуд" провели 15 квітня під "Укргазбанком".

Після цього юристи фінансової установи погодилися на переговори з колективом, який кілька місяців не отримував зарплати. Заборгованість накопичилася через 6 мільйонів гривень, заблокованих на рахунках банку, попри рішення суду, зазначають журналісти. Зараз питання близьке до вирішення, пише агентство.

За інформацією ASPI news, у процесі врегулювання конфлікту з "Укргазбанком" з'ясували, що ще одну суму АТ "Київметробуд" із жовтня 2020 року заблоковано за приписом управління СБУ в Київській області на рахунках "Акордбанку".

Ці гроші було переказано компанії "Київметротехнологія" як аванс за наукові розробки для будівництва метро на Виноградар. Агентство пише, що суд скасував арешт, але "Акордбанк" грошей не повернув, тому зараз співробітники підприємства збираються вийти на пікет.

Метробудівці налаштовані рішуче й готові до радикалізації дій у разі, якщо керівництво банку не захоче почути їхні законні вимоги,

– мовиться у повідомленні.

Будівництво 2 станцій метро у напрямку київського житлового масиву Виноградар триває за планом, заявляв генеральний директор акціонерного товариства "Київметробуд" Андрій Пронін.

Роботи з прокладання метро почали у вересні 2020 року. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що здати станції "Мостицька" і "Проспект Правди" планують у грудні 2021 року.