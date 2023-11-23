Польські перевізники не планують зупинятися: готові блокувати кордон ще понад 2 місяці
Джерело:сторінка у мережі X Рафала Меклера
Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною. Ба більше, погрожують, що не знімуть блокаду у найближчі кілька місяців.
Про відповідний намір розповів організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Мовиться про Рафала Меклера, котрий очолює осередок ультраправої партії "Конфедерація" у Любліні.
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Блокувати кордон готові ще два місяці
За його словами, перевізники у Польщі ладні блокувати українсько-польський кордон ще понад два місяці. Він зазначив, що протестувальники подали заявку. Вона передбачає продовження акції на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" до 1 лютого 2024 року.
Зауважимо, що ввечері 19 листопада заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач зробив заяву. У ній він повідомив, що перевізники з Польщі, котрі блокують кордон з нашою державою, неодноразово перешкоджали руху цистерн із паливом, а також гуманітарної допомоги. І це попри те, що обіцяли цього не робити.
Що відомо про блокаду кордону
- Отже, з 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок. І зробили це на трьох із чотирьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні.
- Мовиться про "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", а також "Дорогуськ – Ягодин".
- Уже 17 листопада організатори блокування кордону зробили чергову заяву. У ній наголосили, що планують перекрити ще й пункт перетину "Медика – Шегині", котрий був останнім відкритим між державами. Відповідний план озвучив один із організаторів акції Томаш Борковський.
- Звернімо увагу, що Україна та Європейський союз 29 червня 2022 року підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Спочатку вона мала діяти рік з можливістю продовження. І її таки продовжили до кінця червня 2024 року.
- У Мінінфраструктури зауважили, що після підписання відповідної Угоди, кількість перевізників, котрі перетинали у напрямку ЄС кордон, зросла на 53% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Та й сама кількість перетинів зросла на 43%.