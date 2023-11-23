Польські перевізники не планують зупинятися: готові блокувати кордон ще понад 2 місяці

Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною. Ба більше, погрожують, що не знімуть блокаду у найближчі кілька місяців.

Про відповідний намір розповів організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Мовиться про Рафала Меклера, котрий очолює осередок ультраправої партії "Конфедерація" у Любліні.

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Блокувати кордон готові ще два місяці

За його словами, перевізники у Польщі ладні блокувати українсько-польський кордон ще понад два місяці. Він зазначив, що протестувальники подали заявку. Вона передбачає продовження акції на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" до 1 лютого 2024 року.

Зауважимо, що ввечері 19 листопада заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач зробив заяву. У ній він повідомив, що перевізники з Польщі, котрі блокують кордон з нашою державою, неодноразово перешкоджали руху цистерн із паливом, а також гуманітарної допомоги. І це попри те, що обіцяли цього не робити.

Що відомо про блокаду кордону