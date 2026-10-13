YouTube вилучив в Україні ще 39 російських пропагандистських каналів

Відеохостинг YouTube обмежив доступ або повністю видалив на території України ще 39 російських каналів, які поширювали ворожу пропаганду. Під блокування потрапили плейлисти артистів-путіністів та канали мультсеріалу "Маша і ведмідь".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Що відомо про нові обмеження?

Обмеження торкнулися плейлистів та сторінок російських виконавців, які відкрито підтримують війну проти України та путінський режим.

Зокрема, платформа обмежила доступ до ресурсів таких артистів і пропагандистів, як Олег Газманов, Микола Басков, Лоліта, Діма Білан, Баста, Михайло Боярський, Шаман, Денис Майданов та інших. Також було видалено канали з мультсеріалом Маша і ведмідь різними мовами.

У відомстві наголосили, що продовжують системну співпрацю з цифровими платформами задля очищення інформаційного простору від російської пропаганди.

Нагадаємо, права на мультфільм "Маша і Ведмідь", який активно поширює російську пропаганду, придбала стримінгова платформа Netflix.

До слова, раніше президент України затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо російського мультсеріалу, який, за оцінкою Центру протидії дезінформації, може бути інструментом м'якої сили та гібридного впливу Росії. Саме через розважальний контент росіяни намагаються формувати позитивне сприйняття своєї країни серед дітей у різних державах, адже дитяча аудиторія особливо вразлива до інформаційного впливу