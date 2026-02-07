Ідеї банальні: як росіяни намагаються обійти блокування Starlink
- Росіяни намагаються обійти блокування Starlink через реєстрацію підставними особами в Україні.
- В телеграмі поширюється бот, який допомагає обійти блокування, що користується попитом серед росіян.
Після блокування Starlink та необхідності його реєстрації в Україні росіяни зіткнулися з проблемами. Попри це, вони продовжують вигадувати різні способи, щоб мати доступ до технологій супутникового зв'язку та використовувати його у війні проти України.
Окупанти вирішили використовувати авторизовані Starlink та почали проводити їх реєстрацію в Україні. Про це повідомляє Сергій "Флеш" Бескрестнов та 24 Канал.
Які способи вигадали росіяни?
У російських пабліках поширюється інформація про те, що доступ до Starlink поступово повертається. Більшість відключених терміналів – знову працюють.
Росіяни підтверджують, що Starlink знову працює / Скриншот
Окупанти діляться інформацією про те, що Starlink повертається до роботи на території в Україні, адже проходить реєстрацію в українських ЦНАП. Підставні особи, які є громадянами України, допомагають росіянам у цьому.
Схема, яку використовують росіяни / Скриншот
В телеграмі активно поширюється бот, який допомагає обійти блокування. Він має попит серед росіян, адже супутниковий інтернет від Space X необхідний їм, зокрема для атак на українське цивільне населення.
Бот в Телеграмі, який використовується для реєстрації терміналів на території Росії / Скриншот
Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтверджує, що росіяни справді вдаються до такого способу.
Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і так далі. Не переживайте, всі варіанти ми спочатку розуміли і продумували як ризики, так і протидії,
– написав він.
"Флеш" додав, що всі термінали Starlink, які незаконно використовуються на користь російських військ, будуть заблоковані. Водночас громадян, які намагаються заробити на співпраці з ворогом, він попередив про кримінальну відповідальність.
Що відомо про блокування Starlink для росіян?
Останнім часом російські війська здійснювали атаки по Україні, використовуючи безпілотники, керування якими відбувалося через систему Starlink. Зокрема, наприкінці січня вони посилили удари по логістичних маршрутах на напрямку Богуслав – Петропавлівка та навіть поцілили в цивільний автобус.
Після цього Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX оперативно запровадили так званий "білий список" для терміналів Starlink в Україні. Використання терміналів на території країни передбачає обов'язкову верифікацію обладнання.
Перші сигнали про перебої в роботі Starlink з'явилися 4 лютого. Російські ресурси намагалися подати це як проблему, що нібито торкнулася обох сторін, однак ця інформація не відповідала дійсності. Згодом 24 Каналу у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що росіяни мають чималі проблеми.