Ідеї банальні: як росіяни намагаються обійти блокування Starlink

Після блокування Starlink та необхідності його реєстрації в Україні росіяни зіткнулися з проблемами. Попри це, вони продовжують вигадувати різні способи, щоб мати доступ до технологій супутникового зв'язку та використовувати його у війні проти України.

Окупанти вирішили використовувати авторизовані Starlink та почали проводити їх реєстрацію в Україні. Про це повідомляє Сергій "Флеш" Бескрестнов та 24 Канал.

Які способи вигадали росіяни?

У російських пабліках поширюється інформація про те, що доступ до Starlink поступово повертається. Більшість відключених терміналів – знову працюють.



Росіяни підтверджують, що Starlink знову працює / Скриншот

Окупанти діляться інформацією про те, що Starlink повертається до роботи на території в Україні, адже проходить реєстрацію в українських ЦНАП. Підставні особи, які є громадянами України, допомагають росіянам у цьому.



Схема, яку використовують росіяни / Скриншот

В телеграмі активно поширюється бот, який допомагає обійти блокування. Він має попит серед росіян, адже супутниковий інтернет від Space X необхідний їм, зокрема для атак на українське цивільне населення.



Бот в Телеграмі, який використовується для реєстрації терміналів на території Росії / Скриншот

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтверджує, що росіяни справді вдаються до такого способу.

Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і так далі. Не переживайте, всі варіанти ми спочатку розуміли і продумували як ризики, так і протидії,

– написав він.

"Флеш" додав, що всі термінали Starlink, які незаконно використовуються на користь російських військ, будуть заблоковані. Водночас громадян, які намагаються заробити на співпраці з ворогом, він попередив про кримінальну відповідальність.

Що відомо про блокування Starlink для росіян?