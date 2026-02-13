"Призведе до фатальних наслідків": військові Росії розкритикували Кремль за блокування Telegram
- Російські військові та блогери критикують Кремль за обмеження Telegram, який важливий для координації на фронті.
- Кремль відкидає значення месенджера для війська, попри занепокоєння про зв'язок і координацію операцій.
Російські військові різко розкритикували Кремль через обмеження Telegram, який є критично важливим для фронту. За даними західних ЗМІ, окупанти використовують додаток для координації дій, передачі координат і відстеження дронів.
У Москві ж заперечують, що обмеження можуть вплинути на бойові операції. Про це повідомляє The Telegraph.
Як реагують росіяни на обмеження?
Російські солдати, військові блогери та пропагандисти виступили з критикою влади після того, як Роскомнагляд запровадив жорсткі обмеження роботи Telegram.
За повідомленнями медіа, месенджер широко використовується окупантами на фронті для передачі координат цілей, комунікації між підрозділами та попередження про наближення українських дронів.
Обмеження викликали особливе обурення на тлі проблем зі зв’язком у російських військ, зокрема після скорочення доступу до Starlink.
Так, наприклад, воєнкор Кремля Олександр Сладков заявив, що у них не має засобів, якими вони б могли перемогти.
"Захід влаштував нам дводенний нокаут з відключенням Starlink, а тепер ми й цей канал управління та зв'язку ховаємо. Так чим саме ми повинні перемагати, якими інструментами? Нісенітницею і польовими телефонами ТА-57 (радянський провідний аналоговий апарат)?" – сказав Сладков.
Провоєнні блогери та журналісти також попереджають, що нові кроки Кремля можуть ще більше ускладнити координацію та погіршити ситуацію на фронті.
Тисячі військовослужбовців залишаться без зв'язку, що на тлі триваючого наступу призведе до фатальних наслідків,
– попередив один з російських воєнних кореспондентів
Що кажуть у Кремлі?
У Кремлі відкидають заяви про важливість Telegram для війська. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Telegram ніяк не вливає на зв’язок на фронті.
"Я не думаю, що можна уявити, що фронтовий зв'язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера. Уявити таке важко і неможливо", – сказав Пєсков.
Водночас обмеження Telegram є частиною ширшої політики Москви щодо посилення контролю над інтернетом і просування державних цифрових сервісів. Критики вважають, що такі кроки можуть вдарити не лише по комунікації військових, а й по інформаційному простору всередині Росії.
Не лише Telegram: що відомо про блокування Starlink росіянам?
Українські військові забили на сполох наприкінці січня 2026 року, коли Росія посилила обстріли з дронів, використовуючи супутниковий зв'язок. Так вони обстріляли логістичні шляхи, а під удар потрапив цивільний автобус. У Міноборони взяли ситуацію під свій контроль та звернулися до компанії SpaceX і особисто Ілона Маска.
Реакція була дуже швидкою. Маск написав, що росіяни не зможуть використовувати Starlink та запропонував Україні додаткову допомогу, якщо вона потрібна. Згодом стало відомо, що термінали окупантів справді перестали працювати. Дозволена робота тільки верифікованих Starlink, які внесені до "білих списків".
Російські пропагандисти почали брехати нібито проблеми є і в української армії, але це не так. Володимир Соловйов навіть пригрозив "ударами по супутнику" й закликав Трампа "подзвонити Маску та якось вплинути". Наступ та штурмові дії ворога на певних ділянках зменшились.