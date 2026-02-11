"Це наш єдиний канал зв'язку": російські військові панікують через проблеми з Telegram
- Російські військові звернулися до Роскомнагляду з проханням не блокувати Telegram, назвавши його своїм "єдиним каналом зв’язку".
- Проросійські джерела стверджують, що повного блокування Telegram у Росії не планується, попри обговорення можливих обмежень.
Російські військові звернулися до Роскомнагляду із проханням не блокувати Telegram, назвавши месенджер своїм "єдиним каналом зв’язку". На тлі дискусії звинуватили засновника сервісу Павла Дурова у "потуранні ворогам".
Попри заяви про можливі обмеження, у проросійських колах стверджують, що повного блокування Telegram нібито не буде. Про це повідомляє російський пропагандист Борис Корчевніков.
Що відомо про блокування Telegram на Росії?
Російські військові, які назвалися бійцями групи "Альбатрос" із протидії безпілотникам, звернулися до Роскомнагляду з проханням не блокувати Telegram. У відео, оприлюдненому моніторинговим каналом Lpr 1, вони заявили, що месенджер є їхнім "єдиним каналом зв’язку" та необхідний для оперативного обміну інформацією під час боротьби з БпЛА.
Російські військові просили не сповільнювати роботу сервісу і не обмежувати його хоча б "на нових територіях", оскільки це, за їхніми словами, може знизити ефективність їхніх дій.
Примітно, що викладати усю "правду-матку" більшість окупантів воліє, закривши свої обличчя.
Воїни Росії просять не блокувати Telegram. Відео: ASTRA
Один із пабліків називає Telegram "ключовим каналом зв'язку, який дає змогу координувати дії підрозділів, передавати накази, координати, дані з дронів" і констатує, що "робочої альтернативи месенджеру немає".
Telegram фактично виконує роль "польового штабу в кишені". Тому будь-яке уповільнення безпосередньо б'є по керованості військами. За оцінками офіцерів, втрата оперативного передавання відео та зображень знижує ефективність координації на 20–30%, особливо в логістиці та цілевказівці,
– обурюється цей Z-паблік.
Як відреагували на блокування пропагандисти, депутати та чиновники?
На тлі цих заяв російський пропагандист, гендиректор телеканалу "Спас" і ведучий "Россия-1" Борис Корчевніков розкритикував засновника Telegram Павла Дурова. У своєму телеграм-каналі він звинуватив його в тому, що месенджер нібито "допомагає ворогам" і поширює "брехню", та заявив, що Дуров міг би це припинити.
Водночас проросійська блогерка Анастасія Кашеварова повідомила з посиланням на власні джерела, що повного блокування Telegram у Росії начебто не планується. За її словами, месенджер "залишать", попри обговорення обмежень.
Раніше Роскомнагляд заявляв, що продовжить вводити обмеження щодо Telegram. На цьому тлі в Z-спільнотах розкритикували сповільнення роботи месенджера, а депутат Держдуми Андрій Гурульов пояснював технічні проблеми "боротьбою з НАТО".
Засновник Telegram Павло Дуров, коментуючи ситуацію, порівняв Росію з Іраном.
Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, створений для стеження та політичної цензури. 8 років тому Іран намагався застосувати ту саму стратегію і зазнав невдачі,
– написав Дуров.
За словами засновника мережі, "обмеження свободи громадян ніколи не є правильним рішенням". А Telegram "виступає за свободу слова та недоторканність приватного життя, незалежно від тиску".
Не лише Telegram: що відомо про блокування Starlink росіянам?
Українські військові забили на сполох наприкінці січня 2026 року, коли Росія посилила обстріли з дронів, використовуючи супутниковий зв'язок. Так вони обстріляли логістичні шляхи, а під удар потрапив цивільний автобус. У Міноборони взяли ситуацію під свій контроль та звернулися до компанії SpaceX і особисто Ілона Маска.
Реакція була дуже швидкою. Маск написав, що росіяни не зможуть використовувати Starlink та запропонував Україні додаткову допомогу, якщо вона потрібна. Згодом стало відомо, що термінали окупантів справді перестали працювати. Дозволена робота тільки верифікованих Starlink, які внесені до "білих списків".
Російські пропагандисти почали брехати нібито проблеми є і в української армії, але це не так. Володимир Соловйов навіть пригрозив "ударами по супутнику" й закликав Трампа "подзвонити Маску та якось вплинути". Наступ та штурмові дії ворога на певних ділянках зменшились.
Однак родини українських військовополонених опинилися під новим тиском з боку ворога. Зафіксовані випадки погроз і вимог реєструвати термінали Starlink, які згодом можуть використати проти України.