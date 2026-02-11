"Це наш єдиний канал зв'язку": російські військові панікують через проблеми з Telegram

Російські військові звернулися до Роскомнагляду із проханням не блокувати Telegram, назвавши месенджер своїм "єдиним каналом зв’язку". На тлі дискусії звинуватили засновника сервісу Павла Дурова у "потуранні ворогам".

Попри заяви про можливі обмеження, у проросійських колах стверджують, що повного блокування Telegram нібито не буде. Про це повідомляє російський пропагандист Борис Корчевніков.

Що відомо про блокування Telegram на Росії?

Російські військові, які назвалися бійцями групи "Альбатрос" із протидії безпілотникам, звернулися до Роскомнагляду з проханням не блокувати Telegram. У відео, оприлюдненому моніторинговим каналом Lpr 1, вони заявили, що месенджер є їхнім "єдиним каналом зв’язку" та необхідний для оперативного обміну інформацією під час боротьби з БпЛА.

Російські військові просили не сповільнювати роботу сервісу і не обмежувати його хоча б "на нових територіях", оскільки це, за їхніми словами, може знизити ефективність їхніх дій.

Примітно, що викладати усю "правду-матку" більшість окупантів воліє, закривши свої обличчя.

Воїни Росії просять не блокувати Telegram. Відео: ASTRA

Один із пабліків називає Telegram "ключовим каналом зв'язку, який дає змогу координувати дії підрозділів, передавати накази, координати, дані з дронів" і констатує, що "робочої альтернативи месенджеру немає".

Telegram фактично виконує роль "польового штабу в кишені". Тому будь-яке уповільнення безпосередньо б'є по керованості військами. За оцінками офіцерів, втрата оперативного передавання відео та зображень знижує ефективність координації на 20–30%, особливо в логістиці та цілевказівці,

– обурюється цей Z-паблік.

Як відреагували на блокування пропагандисти, депутати та чиновники?

На тлі цих заяв російський пропагандист, гендиректор телеканалу "Спас" і ведучий "Россия-1" Борис Корчевніков розкритикував засновника Telegram Павла Дурова. У своєму телеграм-каналі він звинуватив його в тому, що месенджер нібито "допомагає ворогам" і поширює "брехню", та заявив, що Дуров міг би це припинити.

Водночас проросійська блогерка Анастасія Кашеварова повідомила з посиланням на власні джерела, що повного блокування Telegram у Росії начебто не планується. За її словами, месенджер "залишать", попри обговорення обмежень.

Раніше Роскомнагляд заявляв, що продовжить вводити обмеження щодо Telegram. На цьому тлі в Z-спільнотах розкритикували сповільнення роботи месенджера, а депутат Держдуми Андрій Гурульов пояснював технічні проблеми "боротьбою з НАТО".

Засновник Telegram Павло Дуров, коментуючи ситуацію, порівняв Росію з Іраном.

Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, створений для стеження та політичної цензури. 8 років тому Іран намагався застосувати ту саму стратегію і зазнав невдачі,

– написав Дуров.

За словами засновника мережі, "обмеження свободи громадян ніколи не є правильним рішенням". А Telegram "виступає за свободу слова та недоторканність приватного життя, незалежно від тиску".

