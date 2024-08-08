Україна отримає першу БМП Lynx: в Rheinmetall розповіли, коли це станеться

Німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу БМП Lynx. Її планують випустити до кінця поточного року.

Втім, наразі невідомо де саме будуть збирати ці машини. Наразі Rheinmetall веде переговори щодо локалізації виробництва.

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Що розповіли в Rheinmetall

У звіті зазначається, що концерн Rheinmetall відзначив значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО і Україні.

Генеральний директор компанії Армін Паппергер зазначив, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 мільярдів євро в найближчі роки, при цьому у другому кварталі цього року зростання склало приблизно 50%.

У документі також зазначається, що перша БМП Lynx буде передана Україні до кінця 2024 року. Поки що не розголошено, де саме будуть збирати ці машини, але компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.

Що відомо про БМП Lynx

БМП Lynx є новітньою розробкою Rheinmetall, одного з провідних світових виробників військової техніки та озброєння. Вона має потужну броню, яка захищає від стрілецької зброї, уламків та деяких видів вибухів, що забезпечує безпеку солдатів у зоні бойових дій.

БМП оснащена різними видами зброї, зокрема автоматичними гарматами та кулеметами, що дозволяє їй ефективно боротися з піхотою ворога та легкоброньованою технікою.

Вона також має сучасні системи навігації, зв'язку та управління вогнем, а також відзначається швидкістю пересування по різних типах місцевості, що робить її ефективною для логістики солдат в умовах активних бойових дій.