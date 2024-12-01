Гризуни-диверсанти: бобри лишили без світла кілька сіл у Ленінградській області

У Ленінградській області Росії бобри лишили без електропостачання одразу 4 населених пункти. Ба більше, гризуни заважали ремонтникам ліквідувати наслідки їх діяльності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як бобри додали росіянам проблем

Зазначається, що бобри сточили кілька дерев у Тихвінському районі, внаслідок чого стовбури впали та пошкодили лінію електропередачі. Внаслідок цього без світла без світла лишилися мешканці одразу чотирьох населених пунктів.

При цьому бобри збудували греблю, що заважала проїзду. Тому російським фахівцям довелося використовувати екскаватор, аби дістатися до пошкодженої лінії електропередачі.

Для ліквідації наслідків діяльності бобрів залучали екскаватор: дивіться відео

За данними російських пабліків, постачання електроенергії вдалося відновити. Бобри не постраждали.

До слова, у вересні проти бобрів воювали у Польщі. Прем'єр країни Дональд Туск звинуватив гризунів у повенях через розкопування паводкових насипів і пообіцяв боротися з ними в рамках закону. Хоча екологи зазначали, що вони навпаки допомагають запобігати як повеням, так і посухам.