Щонайменше 30 пасажирів зазнали переломів: літак з Мадрида потрапив у сильну турбулентність
Джерело:Newsweek
Пасажирський літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Air Europa потрапив у сильну турбулентність. Щонайменше 30 пасажирів зазнали переломів й травм різних ступенів, а одного з них – довелося діставати з полиці для багажу.
Так, літак рейсом Мадрид – Монтевідео (столиця Уругваю) екстрено сів у Бразилії. На щастя, літак зміг нормально приземлитися, тому постраждалим оперативно надали допомогу.
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Іспанський літак потрапив у сильну турбулентність
У ніч проти 2 липня літак Boeing 787-9 Dreamliner іспанської авіакомпанії потрапив у потужну турбулентність. Так, пасажири розповідали, що людей, які були не пристебнуті ременями безпеки, підкинуло і вдарило об стелю. Ба більше, одного з пасажирів довелося витягати з полиці для багажу. Турбулентність тривала усього 3,5 секунди.
Один з пасажирів опинився на поличці для багажу: дивіться відео
Через це літак екстрено приземлився у Бразилії в аеропорті Натал. Це сталося о 02:32 за місцевим часом.
Літак після турбулентності: дивіться відео
Пошкодження після турбулентності: дивіться відео
Загалом, щонайменше 30 пасажирів зазнали переломів та травм різного ступеня. Всі вони були госпіталізовані й наразі отримують усю необхідну допомогу. Пасажири після пережитого діляться страшними емоціями, адже вони вважали, що можуть померти через авіакатастрофу. На щастя, літак успішно приземлився в Бразилії.
Іспанський рейс зустрічали з каретами швидкої: дивіться відео
Літак після турбулентності / Фото з мережі Х
Постраждалого після турбулентності виносять з борту: дивіться відео
У мережі не повідомляли, скільки пасажирів було в літаку, однак на сайті авіакомпанії мовиться, що Boeing 787-9 Dreamliner може вмістити 339 пасажирів.
Наразі також невідомо, чи мав літак певні технічні несправності. У компанії наголосили, що нині борт проходить перевірку, після чого можна буде встановити, чому пасажири отримали такі серйозні травми.
Після того, як літак приземлився в аеропорту Натал в Бразилії, пасажирів, які не постраждали, посадили на резервний борт до Уругваю.Довідка. На жаль, борти Boeing часто потрапляють в аварійні ситуації. Так, кілька тижнів тому літак Boeing 777 Singapore Airlines потрапив у зону сильної турбулентності над М'янмою на шляху з Лондона до Сінгапуру. Тоді десятки пасажирів отримали травми, а один із них помер від серцевого нападу.