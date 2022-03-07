Boeing призупинив закупівлю титану в Росії

ЗМІ пишуть, що Boeing припинив закупівлю російського титану після вторгнення країни в Україну.

Компанія також закрила свої офіси в Москві та припинила відправляти запчастини для літаків російським авіакомпаніям.

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Boeing отримує близько третини титану з Росії, а решта – зі США, Японії, Китаю та Казахстану.

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