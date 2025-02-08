Луцьк прощається із захисниками: на війні загинули Богдан Барась та Олександр Лакей

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. 7 лютого стало відомо про загибель двох військовослужбовців із Волині – 27-річного Богдана Барася та 41-річного Олександра Лакея.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Луцьку міську раду. Обоє воїнів були жителями Луцька та віддали життя, виконуючи бойові завдання.

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Що відомо про загибель Богдана Барася

На момент смерті лучанину Богдану Барасю було всього 27 років. Він проходив службу по мобілізації у Нацгвардії на посаді стрільця-санітара стрілецького відділення.

Він отримав поранення 15 січня під час боїв поблизу Новоандріївки на Запоріжжі. Попри зусилля лікарів, боєць помер 6 лютого у реанімації Львівської лікарні "Святого Луки".

Що відомо про загибель Олександра Лакея

Олександру Лакею був 41 рік. Він також був родом із Луцька. Військовослужбовець служив на посаді оператора відділення взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону.

Свій останній бій захисник прийняв 4 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Котлине Донецької області.

Прощання із Героями відбудеться 8 лютого у Луцьку.