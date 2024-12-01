Присвятив своє життя українській пісні: у вічність відійшов поет-пісняр Богдан Грицак

Поет-пісняр з Івано-Франківщини Богдан Грицак відійшов у вічність 30 листопада. Митець присвятив усе своє життя любові до української пісні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці родички поета-пісняра – Тетяни Грицак.

До теми На війні незадовго до свого дня народження загинув поет і прозаїк Мирослав Герасимович

Богдан Грицак помер 30 листопада

Тетяна Грицак повідомила, що словами не можна передати весь біль і печаль від новини щодо смерті поета-пісняра.

Сьогодні у вічність відійшов рідний брат мого татка – Богдан Грицак… Чудова людина, композитор,

співак, художник, майстер своєї справи…

– зазначила жінка.

Вона також побажала вічного спокою душі митця та наголосила, що його родина сьогодні, завтра й усе життя буде пам'ятати про поета-пісняра, любитиме його та сумуватиме за ним.



Поет-пісняр Богдан Грицак помер 30 листопада / Фото з сайту "Сторінка пам'яті Володимира Івасюка"

На ютуб-каналі композитора зазначено, що Богдан Грицак народився у грудні 1952 року в селі Грабовець Богородчанської громади. З дитинства він захоплювався мистецтвом, а з четвертого класу почав малювати пейзажі та портрети.

Після служби в армії у 1973 році розпочав творчу діяльність, пишучи музику, вірші та пісні.

Твори Богдана Грицака виконують такі відомі артисти, як Іван Попович, Василь Зінкевич, Іво Бобул, Дзідзьо, а також гурт “Медобори”. Його найвідоміша пісня – "Розлук не буде", яку вперше виконав Іван Попович.

Богдан Грицак написав пісню "Розлук не буде" / Відео з ютуб-каналу DZIDZIO

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та друзям Богдана Грицака.