"З військового сектору не йду": Кротевич заперечив плани йти в політику
- Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич спростував чутки про його намір йти в політику, заявивши, що не покидатиме військовий сектор.
- Кротевич висловив вдячність підрозділу "Азов", полковнику Денису Прокопенко, командувачу НГУ Олександру Півненку та міністру Ігорю Клименко за їхню підтримку та внесок.
Після звістки про те, що підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу, дехто припустив, що він може піти в політику. Однак сам військовий заперечив цю інформацію.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Богдана Кротевича.
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Чи планує Кротевич йти у політику
За словами Кротевича, у нього немає планів йти у політику. Він додав, що не буде покидати війський сектор.
В політику, на превелике щастя недолугих нардепів, не йду, – моя справа війна і з військового сектору я не збираюсь йти, з часом зможу розповісти більше,
– написав Кротевич.
Крім того, у своєму дописі він подякував підрозділу "Азов" та окремо полковнику Денису Прокопенко.
"Я такий, який є завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років", – зазначив військовий.
Він також подякував командувачу НГУ Олександру Півненку за зміни, які той провів в Національній Гвардії. Окремо "Тавр" висловив подяку Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко за постійну підтримку "Азов" та значний вклад у повернення бійців бригади з ворожого полону.
Нагадаємо, що Кротевич був частиною "Азову" з 2014 року і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. У бригаді не повідомили, чому саме "Тавр" вирішив залишити службу в бригаді.