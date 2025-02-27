"З військового сектору не йду": Кротевич заперечив плани йти в політику

Після звістки про те, що підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу, дехто припустив, що він може піти в політику. Однак сам військовий заперечив цю інформацію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Богдана Кротевича.

Дивіться також Не лишити війну дітям, не програти всередині України: думки військових про 3 роки великої війни

Чи планує Кротевич йти у політику

За словами Кротевича, у нього немає планів йти у політику. Він додав, що не буде покидати війський сектор.

В політику, на превелике щастя недолугих нардепів, не йду, – моя справа війна і з військового сектору я не збираюсь йти, з часом зможу розповісти більше,

– написав Кротевич.

Крім того, у своєму дописі він подякував підрозділу "Азов" та окремо полковнику Денису Прокопенко.

"Я такий, який є завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років", – зазначив військовий.

Він також подякував командувачу НГУ Олександру Півненку за зміни, які той провів в Національній Гвардії. Окремо "Тавр" висловив подяку Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко за постійну підтримку "Азов" та значний вклад у повернення бійців бригади з ворожого полону.

Нагадаємо, що Кротевич був частиною "Азову" з 2014 року і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. У бригаді не повідомили, чому саме "Тавр" вирішив залишити службу в бригаді.