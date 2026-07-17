Допоможіть своїм командирам набратися сміливості

Ваші командири матимуть можливість сказати правду про те, що відбувається в армії, або промовчати. Ви значно краще за мене знаєте ціну такого мовчання і розумієте, до яких наслідків воно може призвести. Про це пише Богдан "Тавр" Кротевич.

Я усвідомлюю, що не кожен офіцер готовий узяти на себе таку відповідальність. Хтось переживає за себе і свою посаду. Хтось боїться за свій підрозділ, розуміючи, що після відвертої оцінки дій головнокомандувача його людей можуть спрямувати на провальний напрямок або залишити без належного забезпечення.

Водночас у неофіційних розмовах більшість командирів висловлюють своє реальне ставлення до ситуації. Говорять про це між собою, пишуть в особистих повідомленнях, зокрема й ті, хто публічно розміщував компліментарні дописи.

Тому я звертаюся до військовослужбовців бойових бригад: допоможіть своїм командирам набратися сміливості. Поговоріть із ними. Попросіть їх сказати саме те, що вони думають насправді. Те, що вони говорять вам, своїм побратимам і пишуть у приватних повідомленнях.

На кону стоїть існування України. Армія залишається головною гарантією існування нашої держави. Замовчування реального стану справ сьогодні створює загрозу для всієї країни.

Ви складали присягу українському народові. Ваші командири несуть відповідальність за вас, за ваші життя і за боєздатність своїх підрозділів. Саме тому їхня чесність перед верховним головнокомандувачем є частиною цієї відповідальності.

Допоможіть своїм командирам зробити цей крок. Допоможіть їм сказати правду. Від їхньої сміливості та вашої позиції може залежати майбутнє України.