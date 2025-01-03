Росія віддає певну кількість тіл або останків без вказання прізвищ, – представник Коордштабу

Росія часто передає тіла полеглих українських військових без вказання особистих даних. Це значно ускладнює їх ідентифікацію.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка для АрміяInform. Він поділився труднощами, з якими стикаються українські органи під час повернення тіл полеглих героїв з російського полону.

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Росія передає останки тіл без ідентифікації

За його словами, Росія часто передає тіла або останки без вказання особистих даних, що ускладнює процес ідентифікації.

Російська Федерація нам віддає певну кількість тіл або останків без вказання прізвищ чи хоч чогось: є просто "неизвестный мужчина", "неизвестная женщина",

– повідомив Охріменко.

За словами Охріменка, поки не буде підтверджено смерть, особа вважається безвісти зниклою.

Після репатріації тіл або останків наших героїв, після проведення всіх лабораторних досліджень та ДНК-експертиз ми встановлюємо належність особи,

– пояснив він.

Ідентифікація проводиться шляхом синхронізації даних з українською базою. Як тільки особу ідентифікують, вона заноситься до списку загиблих.

Керівник Координаційного штабу також зазначив, що існує проблема територіальної підслідності.

Коли родина проживає в Хмельницькій області, подає заяву про безвісти зниклого її рідного в Донецькій області, кримінальна справа відкривається в Хмельницькій. Слідчий комунікує, бере ДНК-зразки родини, а потім через Офіс Генерального прокурора це кримінальне провадження передається за місцем вчинення злочину, тобто за місцем зникнення людини,

– пояснив Охріменко.

Він також звернув увагу на те, що у таких випадках слідчий може мати велику кількість справ щодо безвісти зниклих осіб, що ускладнює комунікацію та розслідування. Однак, у Координаційному штабі розробили систему "єдиного вікна".

Ця ініціатива дозволяє більш ефективно взаємодіяти між різними органами та допомагати родинам військовослужбовців у вирішенні адміністративних питань.

Якщо потрібна комунікація з військовою частиною, то консультант викликає представника, наприклад, ТрО, якщо військовослужбовець служив там,

– пояснив він.

До слова, у 2024 році Україна повернула з російського полону 1358 українців, серед яких військовослужбовці та цивільні.

30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, повернулися 189 українців, включаючи захисників "Азовсталі" та Маріуполя.