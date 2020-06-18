Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан запаркував свою елітну Tesla так, що перекрив пів дороги. Автомобіль він залишив поперек проїжджої частини вулиці Володимирської, відразу навпроти ресторану Catch.

Фото з Tesla, що може належати Богдану, запримітили користувачі соцмереж. Вони оприлюднили знімки у спільноті "ЗупиниЛося".

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Ні, це авто не збирається перетинати подвійну суцільну.

Це Тесла, Андрія Богдана так запаркована!

– мовиться у дописі до фото.

Зауважимо, що стверджувати, що це дійсно Tesla ексглави Офісу Зеленського важко, оскільки цифри на її номерному знаку неможливо детально розглянути.

Хай там як, колишній очільник Офісу Президента частенько потрапляє в різні скандальні ситуації.

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