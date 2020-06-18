Богдан припаркував свою Tesla поперек дороги у Києві, – соцмережі
Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан запаркував свою елітну Tesla так, що перекрив пів дороги. Автомобіль він залишив поперек проїжджої частини вулиці Володимирської, відразу навпроти ресторану Catch.
Фото з Tesla, що може належати Богдану, запримітили користувачі соцмереж. Вони оприлюднили знімки у спільноті "ЗупиниЛося".
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Ні, це авто не збирається перетинати подвійну суцільну.
Це Тесла, Андрія Богдана так запаркована!
– мовиться у дописі до фото.
Зауважимо, що стверджувати, що це дійсно Tesla ексглави Офісу Зеленського важко, оскільки цифри на її номерному знаку неможливо детально розглянути.
Хай там як, колишній очільник Офісу Президента частенько потрапляє в різні скандальні ситуації.
З останнього:
- Богдан вирішив підігріти інтерес до своєї особи та припустив, що може балотуватися в мери Києва. На тлі його давнього конфлікту з Віталієм Кличком заява виглядає близькою до правди. Щоправда, офіційної заяви Богдан не зробив, а зауважив, що "така ідея (балотування – 24 канал) йому подобається".
- Наприкінці травня Богдан побував у столичному зоопарку та поводився дуже дивно. Там він тягнув козла за роги, висаджував тварині на спину собаку. Потім вдарив її і назвав його "казліною дурною". Через це юристи ініціювали відкриття кримінального провадження проти Богдана.
- Окрім того, майже відразу після свого звільнення Богдан поїхав відпочивати на Сейшели та постив звідти фото. У підписі до знімка він поскаржився, що знудився на островах і запрошував "дівчаток в гості".
- А в День святого Валентина Богдан оприлюднив у соцмережах картинку з підписом, що його "важко знайти, легко загубити і неможливо забути".