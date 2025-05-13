На війні загинув оператор дронів зі Львівщини Богдан Пундор

На фронті загинув ще один Герой з Львівщини. У бою поблизу Малинівки на Донеччині 28 квітня обірвалося життя 27-річного Богдана Пундора.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію. Він був оператором дронів, який боронив Україну від російських окупантів.

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Боровся за Україну з неба

Поблизу села Малинівка Покровського району на Донеччині 28 квітня загинув 27-річний захисник України Богдан Пундор. Герой зі Львівщини віддав життя, виконуючи бойове завдання.

Богдан був оператором безпілотників у складі військової частини 3002. До лав ЗСУ вступив у серпні 2024 року, ставши до боротьби з російськими окупантами. Його бойовий шлях обірвався на передовій – захисник загинув, прикриваючи побратимів.

Воїн родом із села Межиріччя Жидачівської громади Стрийського району Львівської області. Додому він повернувся "на щиті".

Нагадаємо, що криворізький стендап-комік та спецпризначенець "Азову" Дмитро Скрипник загинув на Торецькому напрямку під час виконання обов'язку.

Скрипник був відомим гумористом, який приєднався до Збройних сил України під час вторгнення, залишивши дружину та доньку.