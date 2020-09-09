Андрій Богдан заявив, що саме Володимир Зеленський запропонував йому очолити Офіс Президента України у 2019 році. Втім західні партнери на це відреагували не надто добре, а США й зовсім просили "тримати його подалі".

Першою ініціатива була саме з боку Володимира Зеленського, але разом з привітаннями західні країни просили "тримати Богдана подалі", про це він сам заявив в інтерв'ю в ефірі "У гостях у Дмитра Гордона". Про це пише 24 канал.

До слова Знав, що Зеленський буде президентом, ще у 2017 році, – Богдан

Навіть приїздила ціла делегація зі Сполучених Штатів Америки. Вони говорили: не можна, адже він – людина Коломойського. Втім він (Володимир Зеленський – 24 канал) таки призначив,

– підкреслив Андрій Богдан.

Відповідаючи на те, чому він вирішив погодитися на таку бюрократичну посаду, політик зізнався, що з самого початку мав домовленість з Володимиром Зеленським. Одна з частин цієї домовленості передбачала, що голова ОПУ не зможе піти, поки президент не відпустить.

"Я свою частину домовленості виконав. Для чого це особисто мені? Це не друга й не третя посада в державі. У мене, здається, 11 років держслужби, а це було певним знаком у трудовій книжці, якась галочка, що ти можеш, вмієш, заслуговуєш", – пояснив ексголова ОПУ.

Також Андрій Богдан зізнався, що після заяв іноземних послів Зеленський таки задумався, чи варто його призначати. Він взяв день, щоб подумати, але згодом таки вирішив призначати.

Період після перемоги на виборах

Богдан також пригадав, що після перемоги на президентських виборах вони з Зеленським говорили про те, що творять світову історію. Тож вони мають показати приклад Росії й іншим колишнім членам СРСР.

Тоді кольнуло серце в багатьох диктаторів. У дуже багатьох. З іншого боку він ж узяв на себе чи не всесвітню відповідальність. Адже якщо це все розвалиться, то всі диктаторські режими будуть казати: бачите, ви хочете цього?

– заявив Андрій Богдан.

Він також зауважив, що така висока відповідальність накладає додатковий слід паніки на політиків. Також він зізнався, що в грудні 2019 році Зеленський пропонував йому очолити Генеральну прокуратуру.

"У цей час ці всі внутрішні (можливо, суперечки – 24 канал) достигли апогею, і він натякав, що не проти, якщо я перейду на нову посаду. Я не хотів ставати генеральним прокурором", – запевнив політик.

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Відносини в Офісі президента

Андрій Богдан запевнив, що в період, коли він очолював Офіс Президента України, всі рішення ухвалював безпосередньо Володимир Зеленський. Іноді різні позиції до президента навіть доводилося доносити через сварки.

У мене були домовленості, і я їх завжди виконував. Рішення завжди схвалював він сам, але мою позицію чи позицію професіоналів у конкретному питанні слід вислухати. Зараз велика проблема в країні – у нього лише одна точка зору, немає протилежної,

– заявив ексголова ОПУ.

Коротко про Андрія Богдана: