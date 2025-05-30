У боях за Україну загинув 27-річний гірник із Львівщини Богдан Тритяк

У п'ятницю, 30 травня, під час виконання бойового завдання в районі села Новодмитрівка на Донеччині загинув 27-річний Богдан Тритяк. Захисник був родом із Львівщини.

У мирному житті він працював гірником. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Шептицьку міську раду та ДП "Львіввугілля".

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Що відомо про загиблого

Богдан Тритяк народився 16 серпня 1997 року, мешкав у селі Сілець Шептицького району Львівської області.

У ДП "Львіввугілля" повідомили, що покійний працював на шахті "Лісова" з 2021 року – підземним гірником на дільниці вентиляції й техніки безпеки.

Співчуття рідним і близьким воїна висловили трудовий колектив і профспілкові організації, уся шахтарська спільнота Прибужжя та Шептицька міська рада.

Схиляємо голови перед світлою пам'яттю Захисника. Наш обов'язок – ніколи не забувати, якою ціною щодня виборюють нашу незалежність наші Воїни Світла,

– написали там.

У понеділок, 2 червня, герой "на щиті" повернувся до рідної громади. Чин похорону відбудеться у вівторок, 3 травня в селі Сілець.

Нагадаємо, 23 травня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув 24-річний Едуард Постовенський. Захисник пішов служити після евакуації з Бучі у квітні 2022 року.