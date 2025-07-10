У ГУР заперечили співпрацю з Буткевичем: дружина каже, що його звільнили за критику Безуглої

Журналіста Богдана Буткевича мобілізували після того, як його, за словами дружини, звільнили з позаштатної співпраці з Головного управління розвідки нібито через критику влади. Водночас у ГУР це заперечують.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Марини Данилюк-Ярмолаєвої в Facebook.

Дивіться також У Києві чоловік покусав поліцейського: порушника доставили до ТЦК

Що каже дружина про мобілізацію Буткевича

Пізно ввечері 9 липня дружина Буткевича написала у соцмережах, що останні кілька років її чоловік нібито "позаштатно виконував проєкти для ГУР на території ворога".

Вона зазначила, що Буткевич погодився на таку співпрацю, оскільки має кілька хвороб очей, які не дозволяють йому служити "в класичному розумінні", а всі військово-облікові документи у нього були в порядку.

За словами Данилюк-Ярмолаєвої, після того, як Буткевич розкритикував народну депутатку Марʼяну Безуглу, ГУР нібито припинили співпрацю з ним, звільнивши "заднім числом". Після цього журналісту повернули статус військовозобовʼязаного в Резерв+, оголосили в розшук і мають намір направити до навчального центру "Десна".

Як на цю інформацію відреагували у ГУР

ГУР МО України в коментарі hromadske повідомили, що Буткевич в них не працював.

Богдан Буткевич не був і не є співробітником Головного управління розвідки,

– заявили у розвідці.

Водночас у групі комунікацій Київського міського ТЦК та СП повідомили виданню, що Буткевич перебував на військовому обліку та мав бронювання до цього. Там також додали, що інформація про те, що його подали у розшук, не відповідає дійсності.

У ТЦК також підтвердили, що журналіст самостійно прийшов до територіального центру, де пройшов військово-лікарську комісію. За її результатами його визнали придатним до служби в частинах забезпечення, після чого мобілізували та направили на проходження базової загальновійськової підготовки.

"Буткевич звернувся до Територіального центру комплектування, був мобілізований відповідно до чинного законодавства. Ніхто його не ловив, ніхто не бив, ніхто нічого. Тобто все минуло в межах чинного закону", – зазначили у ТЦК.

Як мобілізацію Буткевича прокоментували у Сухопутних військах

У Командуванні Сухопутних військ в коментарі УП повідомили, що до квітня 2025 року Буткевич мав бронювання, але вона була автоматично анульована через зміни у законодавстві.

Там додали, що журналіст самостійно звернувся до ТЦК, оскільки мав висновок ВЛК "обмежено придатний", аби уточнити особисті дані.

Був відправлений на збірний пункт та вибув у навчальний центр для проходження БЗВП для обмежено придатних,

– додав речник КСВ Віталій Саранцев.

Зауважимо, що сам Буткевич наразі ніяк не коментував ситуацію.