Болгарський політик нафантазував "претензії" на частину Одещини: де на карті Південна Бессарабія

Скандальний болгарський політик, який має проросійські погляди, висловив територіальні претензії до України. Він вважає, що частина Одеської області повинна стати Болгарією.

Лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадін Костадінов висловив територіальні претензії до Південної Бессарабії. Де вона розташована – показує 24 Канал.

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Що сказав політик

За словами Костадінова, що "болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії. Мовиться про частину Одеської області. Тому він переконаний, що нібито немає нічого логічнішого, ніж повернення регіону назад до складу Болгарії.

Він також сказав, що Україна розпадається. Костадінов вважає, що на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю "так званої української державності, що не відбулася".

Тому він вважає, що Болгарія має заявити свої претензії на "болгарську Бессарабію".

Південна Бессарабія – це частина Одеської області. В Українському МЗС відреагували на такі заяви скандального політика та закликали владу Болгарії засудити його заяви.



Південна Бессарабія на карті / Карта "Аккерманіки"