Болгарія висилає першого секретаря російського посольства через звинувачення в шпигунстві

Болгарія висилає з країни першого секретаря посольства Росії Філіппа Воскресенського через звинувачення у шпигунстві. У дипломата 72 години на те, щоб покинути країну.

Про причетність російського дипломата до шпигунства заявили у прокуратурі Болгарії. Увечері 1 квітня йому вручили ноту від тамтешнього МЗС про те, що відтепер він персона нон грата.

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У Болгарії це вже не перший випадок видворення російських дипломатів. У прокуратурі наголосили, що дії Філіппа Воскресенського не відповідають Віденській конвенції про дипломатію, тому він повинен покинути країну.

Нагадаємо, що 18 березня Болгарія видворила одразу 10 російських дипломатів. Тоді на це бурхливо відреагувала посол Росії у Болгарії Елеонора Митрофанова. Вона, як зауважують місцеві ЗМІ, систематично гнівно висловлюється проти влади та народу Болгарії.

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