У Болгарії винищувач ВПС впав у Чорне море: пошуково-рятувальна операція триває

Болгарський винищувач МіГ-29 зазнав аварії під час навчальних польотів над Чорним морем. Маневри проходили у межах тренувань "Шабла 21".

За попередніми даними болгарського Міноборони, зв'язок з пілотом був втрачений вночі 9 червня, у вівторок.

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Деталі трагедії

Під час виконання навчального завдання над морським районом Болгарії, літак болгарський винищувач МіГ-29 втратив радіозв'язок і зник з радарів о 00:45. Припускають, що літак впав у Чорне море.

Пошуково-рятувальну операцію розпочали негайно. Станом на 10:00 вона ще триває. До пошуків залучили активи ВМС Болгарії, Об'єднаного командування спеціальних операцій, прикордонної поліції та ВПС.

Міністр оборони Георгій Панайотов та начальник оборони адмірал Еміль Єфтімов вже виїхали у район інциденту.