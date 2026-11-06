З написом Shahed та вибухівкою: на болгарському пляжі виявлено дрон

На узбережжі поблизу болгарського міста Шабла 6 листопада виявили дрон із маркуванням Shahed. Фахівці перевіряють знахідку через загрозу наявності бойового заряду для подальшого знешкодження.

Про це повідомляє видання Novinite.

Що наразі відомо?

За словами мера Шабли Маріяна Жечева, безпілотник знайшли на березі навпроти зенітного полігону "Шабла". На нього натрапив місцевий житель під час прогулянки пляжем, після чого повідомив про знахідку відповідним службам.

Мер припустив, що безпілотник винесло на суходіл безпосередньо хвилями з моря. Посадовець підтвердив маркування Shahed на корпусі літального апарата та застеріг, що всередині може залишатися недетонований вибуховий пристрій.

Наразі військові фахівці оточили прибережну зону та розпочали ретельний огляд знахідки для її подальшого безпечного знешкодження.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, морський простір узбережжя зазнає систематичних загроз через атаки на цивільне судноплавство. Зокрема, 29 жовтня в економічній зоні Болгарії після влучання безпілотників затонув контейнеровоз Contship Jet, екіпаж якого, включно з чотирма українцями, евакуювали до Варни, а ще одне судно зазнало нападу за 21 милю від міста Шабла.