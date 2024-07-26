У Болгарії вибухнули 3 склади з піротехнікою: моторошне відео

Поблизу міста Елин Пелин у Софійській області Болгарії сталися вибухи на трьох складах піротехніки. Владі довелося евакуювати людей, які живуть в околицях міста.

Інформації про якість повітря наразі немає. Але жителям області все ж порадили зачинити вікна.

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Унаслідок вибухів на складах піротехніки є постраждалі

Інцидент стався увечері 25 липня. У місті оголосили надзвичайний стан. Довелося евакуювати людей, які живуть поблизу охоплених вогнем складів.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дімітар Главчев уточнив, що військова техніка очікує заїзду на місце для евакуації поранених. Через безперервні вибухи пожежники та медики не можуть потрапити на територію складів.

У Болгарії сталися вибухи складів з піротехнікою: дивіться відео

Рятувальникам вдалося витягти лише двох постраждалих. У них сильні опіки, їх доправили до лікарні.

Чи є ще всередині люди, незрозуміло. За непідтвердженою інформацією, там могла перебувати одна чи дві людини.

Склади піротехніки належать компанії "Енігма" ООД. За попередніми даними МВС Болгарії, на одному зі складів було дві тонни тротилового еквіваленту. Однак кількість готових феєрверків, які вибухнули, не називають.

У болгарському місті Елин Пелин вибухнули склади з піротехнікою: дивіться відео