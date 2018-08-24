Болтон може вплинути на ставлення Трампа до України, – Рибачук
На парад до Дня Незалежності у Києві прибув радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. Думка враження Болтона від України для президента США дуже важлива, відтак така зустріч може мати серйозний вплив на відношення Трампа до України.
Про це повідомив в ефірі 24 каналу політичний експерт Олег Рибачук.
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"Болтон – один з творців президента США Дональда Трампа. Він один з людей, які стратегували. Трамп прислав не просто формально представника, а близьку людину, яка реально впливає на його президентські рішення", – заявив експерт.
За його словами, немає жодних сумнівів, що Болтон буде мати зустріч з Міністром оборони України, а також з Президентом України Петром Порошенком. Роль США для України дуже визначальна. НАТО – це союз рівних держав, однак США набагато рівніші.
Для того, щоб Україну взяли до НАТО, треба дуже добре розуміти, що 70% вимог до НАТО, це базові демократичні інституції. Має відбутися ряд речей, які нам не минути, якщо ми хочемо бути Європейською країною,
– наголосив Рибачук.
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